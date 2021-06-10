شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار مكافأة أمريكية لمن يقدم معلومات حول الهجمات على قواتها بالعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

أعلنت واشنطن عبر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية على موقع تويتر، عن تقديم مكافأة "تصل إلى 3 ملايين دولار" لقاء "معلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية" في العراق.

وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أمريكيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وفيما تندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي الهجمات "الإرهابية"، لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها، أما واشنطن فتنسبها من جهتها لفصائل مسلحة موالية لإيران.