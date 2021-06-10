شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات في اليونان ضد مشروع قانون يزيد ساعات العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - رويترز

خرج آلاف اليونانيين في مسيرة بالعاصمة أثينا الخميس احتجاجاً على اعتزام الحكومة إصلاح قوانين العمل التي تقول النقابات إنها ستقوض حقوق العمال وستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل بطريقة غير مباشرة.

ونظمت كبرى نقابات العمال في القطاعين العام والخاص إضراباً ليوم واحد أوقف المواصلات العامة البرية والبحرية.

وانضم ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص إلى المسيرة خارج البرلمان، الذي من المتوقع أن يصوت على مشروع قانون إصلاح العمل هذا الشهر، فيما قال اتحاد الموظفين الحكوميين: "لن يُقر (المشروع)".

ولدى إعلانها عن المشروع في مايو/أيار، قالت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتايكس المحافظة، إن الإجراءات الجديدة ستُحّدِث قوانين "عتيقة" تعود إلى عصر ما قبل الإنترنت، عندما كان معظم العمال في المكاتب والمصانع يعملون في نفس الساعات المحددة.

وقالت إن التغييرات ستتيح للعمال مرونة تحديد جداولهم للمساعدة في التصدي للاستغلال والوقت الإضافي غير المدفوع الأجر والعمل غير المعلن عنه الذي يغذي اقتصاداً رمادياً كبيراً غير خاضع للضرائب، ويسمح أكثر بنود المشروع إثارة للجدل للموظفين بالعمل لما يصل إلى عشر ساعات في يوم، ووقت أقل في آخر، وتخشى النقابات أن يُمّكن ذلك أصحاب العمل من إجبار العمال على القبول بساعات أطول.

وكتب المحتجون على لافتة قرب وزارة العمل في وسط أثينا: "ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الثماني ساعات".