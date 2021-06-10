شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تقلص عقوبة حارس أياكس بعد تناوله المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام - رويترز

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الخميس تقليص عقوبة أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمدة عام لانتهاكه لوائح المنشطات، إلى تسعة أشهر بعد قبول استئناف الحارس جزئياً.

وقال أياكس في فبراير/شباط إنه تم العثور على آثار مادة محظورة رياضياً في عينة حارس منتخب الكاميرون عندما خضع لاختبار منشطات خارج إطار المسابقات في 30 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى لإيقافه لمدة عام عن كل الأنشطة المتعلقة باللعبة.

وقبلت لجنة تابعة للمحكمة الرياضية جزئياً استئناف الحارس، وقلصت العقوبة التي بدأت في الرابع من فبراير/شباط، مما يعني أنه سيحق له اللعب اعتباراً من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال أونانا إنه ارتكب خطأ بتناوله "دواءً يخص صديقته بدون قصد" صباح يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول.