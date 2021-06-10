شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي يبحث هاتفياً مع وزير الدفاع الإيطالي علاقات التعاون العسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع ، اتصالاً هاتفياً أمس ، من لورينزو غويريني وزير الدفاع في جمهورية إيطاليا.

بحث الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي -علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، و استعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» و الإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لاحتوائه، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

(وام)