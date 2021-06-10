شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف مباريات الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استؤنفت أمس منافسات الموسم السادس من الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت، على الملعب الرئيسي في استاد زايد للكريكيت في العاصمة أبوظبي.

وجاء استئناف البطولة على أرض الإمارات، بعد أن تم إيقاف منافسات الدوري في مارس الماضي بباكستان على خلفية جائحة كورونا.

وتستمر منافسات الفرق الـ 6 المشاركة في الدوري حتى 24 يونيو الجاري، حيث تقام المباريات بجدول مباريات مضغوط و3 مباريات في اليوم إحداها في الساعة الخامسة، والثانية في الثامنة والثالثة في العاشرة مساء.

وقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الشكر والتقدير للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولدائرة الصحة - أبوظبي ولكافة الجهات ذات الاختصاص، على جهودهم المبذولة في تذليل كافة الصعوبات، لاستكمال منافسات الدوري الباكستاني الممتاز في العاصمة أبوظبي"، مبيناً أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً ملهماً وفي طليعة الوجهات الرياضية الدولية، من خلال خططها المميزة وتطبيقها المُحكم لمجموعة من الضوابط والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الرامية لسلامة وصحة الجميع.

وقال العواني: "يولي مجلس أبوظبي الرياضي أهمية قصوى لدعم خطط التعافي ومبادرات عودة الحياة الطبيعية التدريجية لمجرياتها في ظل إشرافه على مراحل عودة النشاط الرياضي في إمارة أبوظبي، بما يمكنها من احتضان مجموعة من نخبة الفعاليات الرياضية العالمية، تأكيداً على ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية بالمكانة التي قطعتها العاصمة في إدارة الأزمة، وبعد أن أصبحت من المدن الأكثر أمانا في العالم، حيث خرجت جميع البطولات التي استضافتها في أبهى صوره".

وأضاف: "نرحب بجميع المشاركين في الدوري الباكستاني الممتاز من لاعبين ومنظمين، متمنين التوفيق والسلامة للجميع، ونقدم الشكر لفريق عمل استاد زايد للكريكيت، الذين تضافرت جهودهم مع جهود الجميع لاستضافة مباريات الدوري بشكل آمن ومريح، ما يعكس الاحترافية في العمل.

يذكر أن فريق لاهور كالاندارس فاز في المباراة الافتتاحية على إسلام أباد يونايتد، بفارق خمسة ويكيت، في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، ما يبشر بلقاءات قوية وندية بين الفرق المشاركة في الموسم السادس من الدوري الباكستاني الممتاز للكريكيت.