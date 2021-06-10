شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الوطني»: تزايد اعتماد بعض الأسر على عمال الخدمة المساعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكدت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن برنامج «إعداد» الذي يضمّ محاضرات لتأهيل المقبلين على الزواج، بتحمل المسؤولية، وهو إلزامي للمستفيدين من منحة الزواج، أثبت فعاليته في خفض نسب الطلاق بين المستفيدين من المنح من 14% في عام 2015، إلى 4% عام 2020.

وقالت الوزيرة في عرض قدمته خلال جلسة سابقة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة «التلاحم الأسري» ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، إن دراسة مؤشر التلاحم الأسري والمجتمعي التي شملت 3713 مواطناً، وأجريت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجامعة الإمارات لعامي 2017 / 2019، أظهرت زيادة نسب التماسك الأسري، حيث زادت نسبة العلاقة بين الأبناء والوالدين إلى 80% عام 2019، من 66% عام 2017. كما زادت بين الآباء والأبناء إلى 75% من 69%. وزادت بين الزوج والزوجة إلى 97%، من 78%. وزادت بين الإخوة والأخوات إلى 96%، من 86%، وزادت بالأسرة الكبيرة إلى 98،50% من 74%.

وفي التلاحم المجتمعي أظهرت الدراسة، زيادة نسبة التعليم والثقافة إلى 92% من 83%، والمساواة والعدالة 97% من 86%، والأمن والأمان 99% من 93%، والانتماء الوطني 99% من 87%، وعلاقة الأسرة بالمجتمع 95% من 84%.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة إقبال أفراد المجتمع على خدمة الاستشارات الأسرية، حيث بلغ عددها 685 عام 2020، بزيادة 200%.

وفي سياق آخر، كشف تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في موضوع «التلاحم الأسري»، ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، تزايد اعتماد بعض الأسر على عمال الخدمة المساعدة، في إدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء. وترى اللجنة أن هناك خطورة حقيقية في بعض الأحيان تلازم هذه التربية، إذ تبين أن 29.3% من الأسر، شهدت إساءات وإهمالاً للأطفال من هؤلاء، فضلاً عن غياب التنشئة السليمة للأبناء، وفقاً لدراسة عمال الخدمة المساعدة في مجتمع الإمارات لعام 2018.

كما أظهر التقرير، انخفاض حجم الأسرة المواطنة، لانخفاض معدل الخصوبة (عدد الولادات لكل امرأة) من 2.33% عام 2012 إلى 1.75% عام 2018. كما انخفض المعدل النسبي من 5.2 طفل لكل امرأة، عام 2014 إلى 3.2 عام 2018، وبنسبة 38.5%. وحذرت اللجنة من أن عدم قدرة بعض الأسر على التوفيق بين المسؤوليات والأدوار الأسرية، ومتطلبات العمل المهنية، نتيجة لطول ساعات العمل، قد يؤثر في دور الوالدين ومسؤولياتهما، خاصة في تربية الأبناء ومتابعتهم علمياً، والوفاء بالاحتياجات الزوجية، وعدم إمكانية تحقيق مستهدفات الدولة في السياسة الوطنية للأسرة، أو في رؤاها المستقبلية.

وأشار التقرير إلى أن هناك إشكالية تتعلق بضعف التواصل والحوار المباشر بين الآباء والأبناء، لدى بعض الأسر، حيث احتل «عدم وجود حديث مباشر» المرتبة الأولى، بنسبة 3.97 أكثر العوامل المؤثرة، وفقاً لنتائج دراسة أثر العلاقة الأسرية في الاستقرار الأسري لعام 2020. وتعود الأسباب إلى انشغال الآباء والأمهات بأعمالهم المهنية، فضلاً عن تباين المستوى الثقافي والعلمي بين أفراد الأسرة الواحدة.

وحذرت اللجنة في تقريرها، من أن برامج التواصل والألعاب الإلكترونية تؤدي دوراً رئيساً في ضعف الحوار، حيث تبين أن 80% من الأبناء، يفضلون استخدام برامج التواصل والتقنيات التكنولوجية الحديثة، على الحوار والتواصل مع آبائهم وأمهاتهم. وقد أدى هذا التحدي إلى عدم اهتمام بعض الأبناء بمشكلات الأسرة الاجتماعية أو الاقتصادية، وانصرافهم إلى أصدقائهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم. كما أن غياب هذا الحوار والتواصل أضعف الكثير من القيم والعادات والتقاليد الإماراتية المتأصلة لدى بعض الأسر، وانتشار الكثير من العادات والتقاليد الغريبة على مجتمعنا.

وكشف التقرير عن ارتفاع نسب الطلاق بين المواطنين من 2011 إلى 2019، حيث بلغت 26.6%، عام 2011 وارتفعت عام 2014 لتبلغ 27.1%. وزادت عام 2015 لتصل إلى 29.3%. وبلغت 32.5% عام 2016، وفقاً لنتائج دراسة الطلاق في مجتمع الإمارات لعام 2016، الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع. كما لوحظ ارتفاع الحالات عام 2019 إلى 1862، بينما كانت 1731عام 2018. وان اكثر الأسباب التي أدت إلى زيادتها كثرة الخلافات الزوجية، وأسباب أخرى منها الهجر وعدم الإنجاب وإهمال الزوج، وتعدد الزوجات واختلاف العادات والتقاليد والعنف الأسري.. وغيرها.

وتطرق التقرير إلى الآثار السلبية للطلاق، حيث إن 49.1% من الإناث أكدن أن النظرة السلبية للمطلقة تمسّ كرامتها وتؤثر في ثقتها بنفسها، و 42.2% من المطلقات يفقدن موردهن الاقتصادي بعد الطلاق، ما يؤدي إلى ازدياد معاناة المرأة وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجاتها الأساسية. وأشار 79.4% من الذكور إلى أن من الآثار السلبية للطلاق، الأعباء المالية المترتبة عليهم من مؤخر الصداق والنفقة.

وأشار إلى أن أكثر آثار الطلاق خطورة تتمثل في حرمان الأبناء من عطف الطرف الآخر، وشكل 71.40%. وتشتيت مشاعر ولاء الأبناء 66.70%، وتعرض الأبناء لمشكلات نفسية 57%، وضعف شخصية الأبناء لعدم إحساسهم بالثقة بالنفس 54%، في حين شكل تعزيز السلوك الانحرافي لدى الأبناء، نتيجة ضعف رقابة الوالدين 52%، وإمكانية تعرض الأبناء للاستغلال والإساءة 49.20%، والنظرة السلبية نحو الأبناء 49%، واضطرار الأبناء لترك مقاعد الدراسة لضعف مصادر الدخل 46%.

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اعتماد تقرير توصيات التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية

واعتمدت اللجنة، خلال اجتماع عقدته عن بُعد برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، توصيات موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، المحال من المجلس بعد مناقشة الموضوع في الجلسة الثانية عشرة.

وقالت هند العليلي، مقررة اللجنة: إن اللجنة عقدت اجتماعين لإعادة صياغة توصيات الموضوع، حيث أضيفت توصيات أعضاء المجلس إلى التقرير.

وتبنى المجلس 15توصية مصنفة إلى تسعة قطاعات، وتناولت إنشاء برامج توعية، ومبادرات الاستشارات الأسرية، وحضانة الأبناء، وقاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا الأسرة، وتفعيل مرصد المخاطر الأسرية، وحماية الأحداث، ومراكز إيواء الأطفال ورعايتهم، وتشجيع أصحاب الهمم على الزواج.