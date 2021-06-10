شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتنمية» يمول إنشاء مطار ومحطة للطاقة الهجينة في تركمانستان بقيمة 367 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقيتين مع حكومة تركمانستان، الأولى لتمويل إنشاء مطار في مدينة جبيل في منطقة البلقان، بتكلفة تبلغ حوالي 275 مليون درهم، ما يعادل 75 مليون دولار، والثانية تمويل إنشاء محطة للطاقة الهجينة بسعة 10 ميجاواط، بتكلفة تبلغ حوالي 92 مليون درهم، ما يعادل (25 مليون دولار).

وقع الاتفاقيتين محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، وعن الجانب التركمانستاني رحيمبردي جيباروف، رئيس بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في تركمانستان، وبحضور سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وبيردي محمدوف سيردار نائب رئيس الوزراء في تركمانستان، وجاراجاييف سيردارمامت سفير تركمانستان لدى الدولة، وخليفة عبد الله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال محمد السويدي، إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار حرص الصندوق على تحسين البنية التحتية في تركمانستان ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، لافتاً إلى أن المشروعين الاستراتيجيين سوف يشكلان نقلة نوعية في تركمانستان وسيعملان على تحسين جودة حياة السكان وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف.. يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على تكوين شراكات تنموية واقتصادية مع مختلف الدول من خلال تمويل مشاريع تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الصندوق بدأ نشاطه التنموي في تركمانستان منذ عام 1999، وقد شهدت العلاقات المشتركة تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية نتيجة للجهود التي بذلها الجانبان في فتح آفاق واسعة للتعاون الاستثماري والاقتصادي من خلال تأسيس مجموعة من المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة.

من جانبه، ثمن رحيمبردي جيباروف، الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في تمويل المشاريع التنموية والتعاون الاستثماري في مختلف الدول النامية، لا سيما التعاون المشترك مع حكومة تركمانستان.

وقال: ستساهم الاتفاقيتان مع صندوق أبوظبي للتنمية في تعزيز العلاقات الثنائية، لما تشكله من إضافة نوعية جديدة للتعاون التنموي والاستثماري ودعم مشاريع البنية التحتية في قطاعي الطاقة والنقل لتسريع وتيرة النمو لاقتصادي.

ويهدف مشروع بناء مطار في مدينة جبيل في منطقة البلقان في تركمانستان إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتعزيز مسارات النقل الجوي الإقليمي بين دول وسط آسيا، وكذلك توفير خدمات نقل جيدة قادرة على جذب الاستثمارات في مدينة جبيل بشكل خاص، وإقليم البلقان في تركمانستان.

فيما يساهم مشروع إنشاء محطة الطاقة الهجينة بسعة 10 ميجاواط في توفير بدائل الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات السكان في بلدة ألتين أسير من الكهرباء المستدامة.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية كان قد وقع في شهر فبراير 2021 ثلاث مذكرات تفاهم مع حكومة تركمانستان، حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى إنشاء شركة استثمارية كما نص مذكرة التفاهم الثانية دراسة إمكانية الاستثمار في مشروع مجمع للصناعات الكيماوية في تركمانستان، أما مذكرة التفاهم الثالثة، فقد جاءت بهدف دراسة إمكانية المساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية لتعزيز التعاون بين الصندوق، وحكومة تركمانستان خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية في قطاعات مختلفة، منها الطاقة المتجددة والنقل الجوي.

ويذكر أن قيمة التمويلات التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية لتركمانستان بلغت حوالي 182 مليون درهم، خصصت لدعم مشاريع في القطاع الصحي من خلال إنشاء مركز لأمراض الكلى بعشق آباد وإعادة تأهيل مستشفى آرشمان، حيث تعمل المشاريع الممولة من قبل الصندوق على مساندة جهود تركمانستان لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية للسكان.