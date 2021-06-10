شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي يروي لـ«ملهمون» مشوار اللاعب ووكيل النيابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلّ اللاعب الإماراتي السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، يوسف السهلاوي، ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج «ملهمون» الذي يعرضه تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مساء كلّ ثلاثاء الساعة 10، حيث تحدّث حول العديد من المواضيع المتعلّقة بتجربته الحياتية، وعلاقته بالرياضة ودراسته للقانون، وطموحاته والدعم الأسري الذي حظي به، وصولاً إلى أبرز المحطات التي شكّلت شخصيته وحضوره.

وخلال الحلقة كشف السهلاوي الذي يشغل حالياً منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، عن الجهود التي يبذلها الاتحاد بهدف إيصال الكرة الإماراتية إلى مراحل متقدمة على المستوى الآسيوي.

واستعرض رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ظروف نشأته والفترات الملهمة التي شكّلت شخصيته الرياضية التي استهلّها في سن الـ16، حتى انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لنادي الشارقة، ومساهماته في حصول النادي على كأس رئيس الدولة عام 1982، وصولاً إلى اعتزاله كرة القدم وتوليه مهمة رئاسة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

وتحدث السهلاوي عن دراسته للقانون في جامعة الإمارات عام 1984، مستذكراً التأثير الإيجابي للتشجيع الذي حظي به خلال اللقاء الذي جمعه بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قبل 30 عاماً، وما لقيه من ثناء نظير إكماله تحصيله العلمي والتحاقه بوظيفة وكيل نيابة، وهو القادم من الوسط الرياضي.

وأوضح السهلاوي أن لقاءه مع صاحب السمو حاكم الشارقة، استمر لمدّة ساعة من الزمن، حيث أراد سموه أن يوصل له آنذاك، ولجميع الرياضيين، ولشعب الإمارات وشبابها، رسالة مفادها أن الاهتمام بالتعليم ضرورة.

وأشار السهلاوي إلى أن صعوبة العيش في الماضي كانت تسهم في تكوين الشخصية القوية، وتجعل الإنسان قادراً على التأقلم مع كل منعطفات الحياة، مؤكداً أن الظروف الآن مهيأة لتحقيق الطموحات من دون عوائق.