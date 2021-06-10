شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو": 420 ألف وفاة سنويًا بسبب الأمراض المنقولة عبر الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كو دونغ يو , أهمية التعاون لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية من أجل إنتاج وتغذية وبيئة وحياة أفضل، وأن سلامة الأغذية ضرورية لتحقيق أنظمة أغذية زراعية أكثر كفاءة وشمولية ومرونة واستدامة توفر أغذية صحية للجميع وفي كل مكان ، مؤكدا أن سلامة الأغذية ليست فقط مكوّنًا حاسمًا للأمن الغذائي بل هي تنقذ الأرواح، وتلعب دورًا حيويًا في الحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، ففي كل عام يتعرض 600 مليون شخص للإصابة بالأمراض نتيجة لحوالي 200 نوع مختلف من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، ويقع عبء الإصابة بهذه الأمراض بشكل كبير على الفقراء والشباب، كما أن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية مسؤولة عن 420000 حالة وفاة يمكن تجنّبها كل عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع -الذي عُقد عبر الاتصال المرئي- الخاص باحتفال منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الدستور الغذائي (كودكس) باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2021م بحضور المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمدير التنفيذي للقطاع الغربي بالهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى موسى الفيفي، وعدد من الخبراء في المنظمتين ورؤساء اللجان التنسيقية للأقاليم والدول الأعضاء.

وأشار إلى أن تطوير سلامة الغذاء يعمل على تقليل المجاعة وسوء التغذية ووفاة حديثي الولادة، موضحًا أن الحدث فرصة لاستعراض قصص نجاح سلامة الأغذية حول العالم احتفالًا باليوم العالمي لسلامة الأغذية.