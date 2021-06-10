شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة بايدن للتحقيق في منشأ كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس كورونا، في خطوة قد تثير غضب بكين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين للصحفيين اليوم الخميس، قبل محادثات قمة مجموعة السبع في بريطانيا، :"من المهم للغاية أن نعرف أصول فيروس كورونا".

وردا على سؤال عما إذا كان التكتل سيدعم دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء مزيد من التحقيقات، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة. وقال "للعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط".

وبعد رحلة بحثية في وقت سابق من هذا العام إلى مقاطعة ووهان الصينية، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر من عام 2019، قال خبراء من منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ربما انتقل من الحيوانات إلى البشر، وأكدوا أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث. وأكدوا أن كل الفرضيات لا تزال قائمة.