إعمار غزة.. وفد وزاري فلسطيني يزور مصر خلال يومين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، أن وفدا من وزرائها سيتوجه إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية إن الوفد برئاسة نائب رئيس الحكومة، زياد أبو عمرو، سيضم وزراء الاقتصاد والأشغال العامة والإسكان، والزراعة والحكم المحلي.

وأوضح أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين ملف إعادة إعمار غزة، وآليات التنسيق بما في ذلك الآليات الدولية لإعادة الإعمار.

وكان وفد حكومي من غزة وصل مصر يوم الأحد الماضي لبحث إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.



وضم الوفد في حينه وكلاء وزارات الحكم المحلي، والأشغال العامة والإسكان، والاقتصاد في غزة يرافقهم رئيس اتحاد المقاولين في القطاع.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة قبل أيام بدء إزالة الأنقاض والركام الناتج عن موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل بدعم مصري لبدء إعادة الإعمار.

وجاء ذلك بعد إرسال مصر نحو 50 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح للمساعدة في عملية إزالة الأنقاض والركام والمباني الخطرة والآيلة للسقوط.

وقدرت أوساط محلية في غزة الركام الناتج عن عمليات التدمير للأبراج والبنايات السكنية والمقرات العامة بأكثر من 300 ألف طن ويتوقع إزالته في عملية قد تستغرق عدة أسابيع.

وبحسب وزارة الأشغال العامة في غزة فإنه تم إحصاء 1200 وحدة سكنية تدمرت بشكل كامل، و1000 وحدة سكنية تدمرت بشكل جزئي بليغ وصارت غير صالحة للسكن، و20 ألف وحدة سكنية ما بين متوسط وطفيف. وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك الوحدات السكنية بنحو 150 مليون دولار.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر بدأت في العاشر من الشهر الماضي واستمرت 11 يوما قتل خلالها أكثر من 250 فلسطينيا.

