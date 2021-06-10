مقتل 3 قادة ميدانيين كبار.. خسائر حوثية بمعارك مأرب والجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل 3 من كبار القادة الميدانيين لمليشيات الحوثي وذلك خلال المعارك الدائرة في محافظتي الجوف ومأرب.

وقال الجيش اليمني، على لسان رئيس قطاع الإعلام العسكري في العقيد ركن يحيى الحاتمي، إن بين القيادات الحوثية القائد الميداني للمليشيات في جبهة "الكسارة" في الجهة الغربية من مأرب.

وأوضح المسؤول العسكري، في تصريحات صحفية، أن مليشيات الحوثي تواجه كل دعوات السلام بالتصعيد العسكري، مبينا أن تستعد لجولة جديد من الهجوم البري صوب مدينة مأرب المكتظة بالنازحين.

في سياق متصل، كسر الجيش اليمني هجوم عسكري مكثف لمليشيات الحوثي استهدف مواقع قتالية محيط معسكر الخنجر الاستراتيجي شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

‏وذكر الجيش اليمني في بيان، تلقته ”الخليج 365”، أن مليشيا الحوثي هاجمت مواقع عسكرية غرب جبهة الخنجر، لكن "أبطاله ورجال القبائل كانوا لها بالمرصاد حيث تصدوا للهجوم بكل كفاءة وأجبروها على التراجع والفرار".

وأسفر الهجوم عن سقوط العديد من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، وفقا للبيان.

في جبهة أخرى، كسرت القوات المشتركة بالساحل الغربي لليمن، محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي على مواقعها في الريف الجنوبي من محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال بيان للقوات المشتركة، وصل ”الخليج 365” نسخة منه أن مجاميع من المليشيات حاولت التقدم باتجاه مواقعها في قطاع الجاح بمديرية بيت الفقية جنوبي الحديدة.

وأضاف أن" أبطال المشتركة باشروا على الفور في التعامل مع عناصر المليشيات الحوثية المتسللة وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى".

كما دمرت مدفعين رشاشة استخدمتها مليشيا الحوثي في توفير غطاء ناري لتقدم عناصرها الإرهابية.

وصعدت مليشيا الحوثي هجماتها في الحديدة ومأرب والجوف في مسعى لإفشال حراك السلام في اليمن، بما فيها هجمات استهدفت الأحياء السكنية في جنوب الحديدة ومأرب وأسفرت عن مجازر دموية بصفوف المدنيين.