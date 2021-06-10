القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا مشتركًا

الشارقة - اميمة ياسر - في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة .

تأتي تلك التدريبات في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية.