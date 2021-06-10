إيمانويل ماكرون: محاكمة من صفعه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):

يمثل اليوم أمام القضاء الفرنسي الرجل الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال جولة داخل فرنسا يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرته مصادر الشرطة الفرنسية.

و داميان تاريل البالغ من العمر 28 عاما، أوقف بتهمة التعدي على موظف حكومي، قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجن بالإضافة إلى غرامة 45 ألف يورو.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن تاريل يدير ناديا للمبارزة بالسيف، وكان يرتدي قميصا كاكي اللون عندما وجه الصفعة قائلا "تسقط ماكرونيا" ثم أطلق صيحة الحرب للجيش الفرنسي في عهد الملكية.

ولاتزال الحادثة تثير جدلا بين الحكومة التي ترى أنه "تصرف معزول" وبعض المحللين الذين يتساءلون عن مدى شعبية الرئيس قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.

ودانت كل الطبقة السياسية الصفعة واعتبرتها بادرة خطيرة تمس بالديموقراطية بينما قللت السلطات من خطورتها. ويعيد هذا الحادث الرئيس الفرنسي إلى الأجواء المتوترة التي كانت محيطة به قبل انتشار وباء كورونا.

ولعل أزمة "السترات الصفراء" التي دفعت ملايين الفرنسيين إلى الشوارع لعدد من عطلات نهاية الأسبوع في نهاية 2018 للتنديد بسياسة الحكومة خير مثال على ذلك، إذ أحرقت حينها صور ماكرون وتراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى، لكن شعبيته ارتفعت في الأشهر الأخيرة بشكل كبير في استطلاعات الرأي وتجاوزت نسبة الأربعين في المئة.