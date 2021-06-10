رويترز: الهند تسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت الهند اليوم الخميس تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي وباء كورونا، حيث رصدت 6148 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي كذلك أعلى حصيلة يومية يتم تسجلها في العالم، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 29.2 مليون إصابة، بعد تسجيل 94052 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 359676.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في يوم 12 فبراير الماضي 5444 حالة وفاة جراء تفشي الوباء.