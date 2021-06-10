إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 6 أشخاص اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على كوبري الشوينة في قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى كوبري الشوينة بقرية الجلاو.

أسفر الحادث عن إصابة محمود عفيفي محمود، 42 عامًا، سحجات وكدمات، منى عفيفي محمود، 45 عامًا، سحجات وكدمات، عزت أشرف محمود، 12 عامًا، سحجات وكدمات، عبدالرازق محمد محمد، 41 عامًا، سحجات وكدمات، نصرة محمد محمد، 45 عامًا، سحجات وكدمات، هاجر جاد الله، 21 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج وإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة للتحقيق.