وفاة ريتشارد إرنست الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1991

اسماعيل عبد الحي - توفي السويسري ريتشارد إرنست، وهو أحد مطوري التصوير بالرنين المغناطيسي النووي، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1991 يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، بيانا جاء فيه: "توفي ريتشارد إرنست، الأستاذ في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1991، عن عمر يناهز 87 عامًا".

وبحسب المعهد، منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إرنست، جائزة نوبل للكيمياء عن تحقيقه "تطويرا مهما في منهجية التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي (إن إم آر)" أتاح ابتكار التصوير بالرنين المغناطيسي الذي بات أداة أساسية في الطب الحديث.

ويعتبر الرنين المغناطيسي النووي تقنية طيفية تُطبق على نوى ذرية معينة (وخصوصاً نوى الهيدروجين والبروتون الموجودة بأعداد كبيرة في الكائنات الحية) لها خاصية التصرف كمغناطيسات الصغيرة.

سبوتنيك