فرنسا: مثول المتهم الذي صفع ماكرون أمام المحكمة اليوم

اسماعيل عبد الحي - أفادت السلطات القضائية الفرنسية أنّ الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل يومين خلال زيارة إلى جنوب شرق البلاد، ستتمّ محاكمته اليوم الخميس، وفقاً لنظام "المثول الفوري" الذي يضمن تسريع إجراءات المحاكمة، لا سيّما في حالات الجنح المتلبّس بها.

وأفاد المدعي العام الفرنسي، إنّ المتّهم داميان ت يبلغ من العمر 28 عاماً "سيتم عرضه صباح اليوم الخميس على النائب العام تمهيداً لمحاكمته بعد الظهر وفقا لنظام المثول الفوري".

وأضاف أنّ صديق لهذا المتّهم تم ايقافه يوم الثلاثاء ويدعى آرثر س. "سيصدر بحقّه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتّهم المتعلّقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة" عُثر عليها في منزله.

وأوضح المدّعي العام أنّ النيابة العامّة قرّرت تمديد فترة حبسهما الذي تقرّر بعدما وجّهت إليهما تهم تتعلّق بممارسة "أعمال عنف، لم تتسبّب بعجز، ضدّ شخص يتولّى سلطة عامة" و"من أجل مواصلة عمليات التحقّق".