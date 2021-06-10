عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري بالأردن

المناطق - الرياض

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس 385 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 158 مريضًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 67 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 41 مريضًا، وراجع 22 مريضًا عيادة الأسنان.

كما جرى استقبال 39 مريضة في العيادة النسوية، كما تم عمل 48 تحليلاً لـ 13 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 67 صورة أشعة لـ 34 مريضًا، كما تم إعطاء 13 لقاحًا في عيادة المطاعيم لـ 6 مرضى، واستقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 245 وصفة طبية.