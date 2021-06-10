عبوات ومواد شديد الانفجار.. إحباط مخطط إرهابي كبير لاستهداف الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن إحباط مخططا ارهابيا كبيرا في الأنبار.

وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "جاء ذلك خلال عملية أمنية نوعية ناجحة تمكنت خلالها معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي من تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة للتفجير المزدوج لاستهداف القطعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في محافظة الانبار".



وبينت، أنه "تم تفكيك العبوات الناسفة واتلاف المواد المتفجرة والتخلص منها وتفجيرها بشكل آمن، حيث كانت موضوعة داخل جليكانات بما يعرف بالسبحة".

