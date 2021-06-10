"إعلان السلام في أفغانستان".. يبدأ من مكة اليوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسضيف رابطة العالم الإسلامي، الخميس، في مكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان".

ويجمع المؤتمر كبار المسؤولين والعلماء من جمهوريتي أفغانستان وباكستان الإسلاميتين، بهدف تحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وترسيخ دعائم السلام في أفغانستان، برعاية ودعم من السعودية.

ويتضمن المؤتمر 5 جلسات، يتحدث فيها مجموعة من كبار العلماء في 5 محاور، تناقش السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة في الإسلام، إضافة إلى منهج الإسلام في صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وبناء السلام في ضوء المبادئ الإسلامية، وأهمية السلام والأمن الإقليمي، ودور العلماء في حل النزاعات الإقليمية ودعم جهود السلام.

ويأتي هذا المؤتمر، إيماناً بدور الرابطة في حل جميع النزاعات والخلافات داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية في إطار الدعم والرعاية الكبيرة والريادة الإسلامية للسعودية.



وستبدأ أعمال المؤتمر من جوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة، حيث يشارك في جلسته الافتتاحية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الشؤون الإسلامية في باكستان الشيخ الدكتور نور الحق قادري.

إضافة إلى وزير الحج والأوقاف والإرشاد في أفغانستان الشيخ محمد قاسم حليمي، وكبار العلماء من البلدين.

كما سيحضر الجلسة سفير باكستان لدى السعودية الفريق بلال أكبر، وسفير أفغانستان لدى السعودية أحمد جاويد مجددي، والمندوب الدائم لباكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير رضوان سعيد شيخ، والمندوب الدائم لأفغانستان لدى المنظمة السفير الدكتور شفيق صميم.

وسيتم في نهاية المؤتمر تلاوة البيان الختامي، وإعلان السلام في أفغانستان.

