أستراليا تشهد طقس شتوي قارس وسيول أودت بحياة شخص واحد على الأقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استيقظ سكان شرق أستراليا، الخميس، على طقس شتوي قارس وسيول أودت بحياة شخص واحد على الأقل، وانهمرت كتل ثلجية ضخمة على ولاية نيو ساوث ويلز.



وتسبب هواء بارد قادم من القطب الجنوبي في خفض درجات الحرارة في سيدني، أكثر مدن البلاد تعداداً للسكان، إلى عشر درجات مئوية وهو أدنى مستوى منذ 37 عاماً.

وأدى منخفض جوي إلى سيول في بعض المناطق مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل بولاية فيكتوريا.

وحثت السلطات 26 ألفاً هم سكان بلدة ترارالجون التي تقع على مسافة 161.9 كيلومتر غربي ملبورن على إخلاء المنطقة.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها عثرت على جثة رجل داخل سيارة غمرتها المياه.