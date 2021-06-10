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دولة الإمارات تقدم 82263 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 82263 جرعة جديدة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 82,263 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 13,590,206 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 137.41 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19 " .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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