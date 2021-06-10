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روسيا تحذر من تفاقم الوضع الأمني في القدس نتيجة الممارسات الاسرائيلية

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محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

حذرت روسيا، اليوم الخميس، من مخاطر تفاقم الوضع الامني في القدس الشرقية نتيجة الممارسات الإسرائيلية وفرض قيود على تحرك السكان العرب في حي الشيخ جراح.

 

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الالكتروني "ان سماح السلطات الاسرائيلية للقوى المتطرفة بتنظيم مسيرة للأعلام في باب العامود والحي الاسلامي في المدينة القديمة محفوف باحتمال وقوع مجابهات جديدة بين السكان العرب واليهود في القدس الشرقية واحتجاجات في المناطق الفلسطينية المحتلة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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