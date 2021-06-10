شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بحرينية: 94.3% فعالية لقاح سبوتنيك ومأمونيته عالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح ، أنه في إطار إجازة البحرين الاستخدام الطارئ لتطعيم "سبوتنيك" في فبراير 2021م والذي ينتجه مركز غاماليا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي، فقد قامت وزارة الصحة بإجراء دراسة شملت أكثر من 5000 مواطن ومقيم في البحرين خلال الفترة من فبراير 2021 إلى أبريل 2021، وذلك حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية حول فاعلية تطعيم "سبوتنك" وأظهرت النتائج على أرض الواقع نسبة أفضل من النتائج التي تم تحقيقها خلال التجارب السريرية للتطعيم، حيث أظهرت فعالية مرتفعة بنسبة 94.3٪ ومأمونية عالية بعد مرور أسبوعين من أخذ الجرعة الثانية.

وأوضحت أن البحرين مستمرة في جهود التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) على كافة الأصعدة بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، مشيرةً إلى أن المملكة حريصة على زيادة وتيرة التطعيم وتعزيز مساراته بما يستجد من نتائج دراسات متواصلة وبحوث طبية معتمدة على مستوى محلي ودولي بما يحقق أهداف الحملة الوطنية للتطعيم ويسهم في دعم الجهود المبذولة لرفع المناعة وتحصين المجتمع.