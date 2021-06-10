حقيقة توافر فرص عمل على ملاك النفط

بغداد - ياسين صفوان - بينت وزارة النفط، اليوم الخميس، حقيقة توافر فرص عمل على ملاكاتها.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "انتشرت في بعض الصفحات الوهمية على مواقع الكترونية، من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة، مزاعم كاذبة تفيد بوجود وظائف في وزارة النفط او شركاتها النفطية".



وعليه، حذرت وزارة النفط، من "التعامل مع هذه الصفحات التي تحاول استغلال المواطنين، والوزارة تمتلك الحق القانوني في ملاحقة من يقف وراء هذه الصفحات المزيفة واحالتهم للقضاء".

