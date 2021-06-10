انت الان تتابع خبر بطريقة 'بشعة'.. مجهولون يقتلون موظفاً في مصرف الرشيد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل موظف في مصرف الرشيد، في العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة موظف في مصرف الرشيد مقتول داخل منزله ضمن منطقة عرب جبور في الدورة بالعاصمة بغداد".
وبين، أن "اسلوب القتل تم بطعنات سكين وعلى رقبته سلك شاحن"، مشيراً إلى أن "الجثة رفعت وفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".
وبين، أن "اسلوب القتل تم بطعنات سكين وعلى رقبته سلك شاحن"، مشيراً إلى أن "الجثة رفعت وفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".