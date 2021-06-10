بطريقة 'بشعة'.. مجهولون يقتلون موظفاً في مصرف الرشيد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة موظف في مصرف الرشيد مقتول داخل منزله ضمن منطقة عرب جبور في الدورة بالعاصمة بغداد".

وبين، أن "اسلوب القتل تم بطعنات سكين وعلى رقبته سلك شاحن"، مشيراً إلى أن "الجثة رفعت وفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

