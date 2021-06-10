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بطريقة 'بشعة'.. مجهولون يقتلون موظفاً في مصرف الرشيد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل موظف في مصرف الرشيد، في العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت على جثة موظف في مصرف الرشيد مقتول داخل منزله ضمن منطقة عرب جبور في الدورة بالعاصمة بغداد".

وبين، أن "اسلوب القتل تم بطعنات سكين وعلى رقبته سلك شاحن"، مشيراً إلى أن "الجثة رفعت وفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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