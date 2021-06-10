سعد ناطق: عازمون على خطف نقاط هونغ كونغ وتجنب الدخول في الحسابات المعقدة

أكدَ لاعب منتخبنا الوطني، سعد ناطق، أنه يعي تماماً أهمية نقاط مباراة هونغ كونغ لمستقبل منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وقالَ اللاعب سعد ناطق، في المؤتمر الصحفي لمباراة هونغ كونغ: " استعداداتنا جيدة لمباراة الغد، وعازمون على تحقيق الفوز حتى لا ندخل بحسابات معقدة بالجولة الأخيرة من التصفيات المزدوجة".

وأوضحَ ناطق: "لقد شاهدنا منتخب هونغ كونغ، وعلينا احترام طموحاته، بالمقابل لدينا الحافز والدافع كي نحقق الفوز ونقدم كل ما لدينا لإسعاد الجماهير العراقية قبل مباراة إيران في ختام مباريات التصفيات".