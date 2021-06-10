روحاني يتحسر على علاقة إيران "بجيرانها" ويلوم المتشددين "الحمقى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني أنصار التيار الأصولي المتشدد بـ"الحمقى"، محملا إياهم توتر علاقات طهران مع "بعض الجيران".

وقال روحاني في كلمة له خلال افتتاح مشاريع لوزارة الطاقة، تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "الحمقى والأغبياء منعوا تحسين علاقتنا مع بعض الجيران".

وفي إشارة إلى ضرورة العلاقات الدبلوماسية بين إيران ودول الجوار، ومسؤولية المتشددين عن تدهور علاقات إيران بجيرانها، قال روحاني: "لا سمح الله لمن لم يسمح بتحسين علاقاتنا مع بعض الجيران، وفعلوا أشياء طفولية وغبية وهاجموا المراكز الدبلوماسية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني يشير إلى قيام أنصار التيار المتشدد بمهاجمة سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد وإحراقها في مطلع يناير/كانون الثاني لعام 2016.

وتجري في إيران بعد أقل من أسبوع انتخابات رئاسية، يغيب عنها الرئيس روحاني الذي يوصف بالمعتدل؛ حيث قضى ولايتين رئاسيتين، ما يمنعه من التقدم لعهدة ثالثة، بحسب دستور البلاد.