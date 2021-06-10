ابتزاز إخواني.. حصار مقر إذاعة تونسية خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاصر العشرات من العاملين ببلدية الكرم بضواحي العاصمة تونس مقر إذاعة شمس إف إم بتحريض من رئيس البلدية الإخواني فتحي العيوني.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ضد الصحفيين.

ويأتي هذا التحرك على خلفية انتقاد مقدم برنامج "الماتينال" حمزة البلومي إقدام مجموعة، لا ترتدي الزي الرسمي، على غلق محل مواطن بالكرم نتيجة قيامه بنشر صور وفيديوهات تنتقد عمل البلدية.



وقد مكنت الإذاعة رئيس البلدية فتحي العيوني من حق الرد على الفيديو الذي تم نشره.

واقتحم مقر الإذاعة عشرات من عمال نظافة بلدية الكرم بتعليمات من رئيس بلديتهم واعتدائهم بالحجارة على الصحفيين.

ووصلت وحدات أمنية لمقر شمس إف إم بتعليمات من رئيس الحكومة هشام المشيشي لفض الحصار،.



ودعت نقابة الصحفيين التونسيين جميع الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير للتصدي لمحاولات تركيع الإعلام والتوجه إلى مقر الإذاعة.







الإخواني فتحي العيوني هو محام وينتمي إلى حزب حركة النهضة الإخوانية، وفاز في الانتخابات البلدية الماضية، وترأس بلدية الكرم.

ويعرف العيوني بتطرفه من خلال إعلانه الصريح عن الدفاع عن توجهات النهضة حيث سبق وأعلن عن تأسيس صندوق زكاة ما أثار استياء المجتمع المدني في البلاد، إضافة إلى إعلانه غلق مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعويضها بمدرسة قرآنية.

وأعلن فتحي العيوني صراحة عن تحديه للدستور ولقوانين البلاد ولطبيعة الدولة المدنية.