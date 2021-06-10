طيران الإمارات تستأنف الرحلات إلى مالطا.. إليك المواعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى مالطا عن طريق لارنكا في قبرص اعتباراً من 14 يوليو المقبل وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

وبذلك توسع الناقلة شبكتها في أوروبا إلى 34 وجهة وتوفر لعملائها من مختلف محطاتها العالمية مزيداً من خيارات السفر عبر دبي.



وبفضل برنامج التطعيم الناجح وانخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كوفيد-19" في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت مالطا رسميا ترحيبها بالسياح القادمين من الدولة منذ مطلع يونيو الجاري.

وتشتهر مالطا بشواطئها الجميلة ومواقعها الأثرية المتنوعة وأصبح الآن بإمكان العملاء في دولة الإمارات السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في البحر الأبيض المتوسط من دون حاجة إلى حجر صحي.

وستعمل الرحلات من وإلى مالطا عبر لارنكا التي تخدمها طيران الإمارات حالياً بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجتين 42 مقعدا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و386 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية.

وستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 109" مطار دبي الدولي في الساعة 8 صباحاً أيام الأحد والأربعاء والجمعة وتصل إلى لارنكا في الساعة 11:10 صباحا ثم تغادرها في الساعة 12:20 ظهراً لتصل إلى مالطا في الساعة 2:05 بعد الظهر.

رحلات العودة

أما رحلة العودة "ئي كيه 110" فتقلع من مالطا في الساعة 3:35 عصرا وتصل إلى لارنكا في الساعة 7 مساءً ثم تغادرها في الساعة 8:10 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 1:05 صباح اليوم التالي ويمكن لعملاء طيران الإمارات الوصول بسهولة إلى العديد من المدن في أوروبا بموجب اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلة و"إير مالطا".

ومع تزايد أعداد الوجهات الدولية التي تخفف قيود الدخول تواصل طيران الإمارات توسيع خدماتها لتوفير مزيد من الخيارات والراحة لعملائها الذين يمكنهم التخطيط للسفر عبر شبكة طيران الإمارات إلى أكثر من 30 مدينة في 20 دولة فتحت أبوابها للسياحة والأعمال من دون الحاجة لحجر صحي وفي يوليو المقبل سيزيد عدد الرحلات التي تسيّرها طيران الإمارات على 280 رحلة أسبوعيا من دبي إلى مدن في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الجزر السياحية من دون تكلفة أو إزعاج الحجر الصحي.

ومنذ استئنافها الأنشطة السياحية بأمان في يوليو المقبل حافظت دبي على مكانتها واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم خصوصا خلال فصل الشتاء حيث تواصل استقبال زوارها من رجال الأعمال والسياح الدوليين وتقدم لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي.

وكانت دبي أيضاً واحدةً من أولى المدن في العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC ما يعدّ شهادة على شمولية وفعالية تدابير دبي لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

ويتعين على عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى مالطا من سن 5 سنوات إبراز شهادة سلبية لاختبار "كوفيد-19" أجري في غضون 72 ساعة عند وصولهم إلى مالطا كما ينبغي عليهم أيضا تقديم "نموذج موقع الراكب PLF" وشهادة اختبار "كوفيد-19" سلبية عند عمل إجراءات السفر ليتم قبولهم على الرحلات المتجهة إلى مالطا.

ويطلب من المواطنين المالطيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أو حاملي تصاريح الإقامة في مالطا تقديم شهادة تطعيم مالطية بدلاً من شهادة اختبار "كوفيد-19" السلبية عند العودة إلى مالطا.