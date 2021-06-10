شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحذر من تفاقم الوضع الأمني في القدس نتيجة الممارسات الاسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت روسيا، اليوم الخميس، من مخاطر تفاقم الوضع الامني في القدس الشرقية نتيجة الممارسات الإسرائيلية وفرض قيود على تحرك السكان العرب في حي الشيخ جراح.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الالكتروني "ان سماح السلطات الاسرائيلية للقوى المتطرفة بتنظيم مسيرة للأعلام في باب العامود والحي الاسلامي في المدينة القديمة محفوف باحتمال وقوع مجابهات جديدة بين السكان العرب واليهود في القدس الشرقية واحتجاجات في المناطق الفلسطينية المحتلة".