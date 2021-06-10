الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة وروسيا تتحملان المسؤولية عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "أن الوضع الدولي الحالي يختلف جوهرياً عما كان عليه قبل 10 سنوات، ويجب أن نبني المستقبل المشترك الذي نسعى إليه".



وأضاف بايدن في كلمة له أمام قوات أمريكية في قاعدة ميلدنهال أثناء زيارته إلى بريطانيا "أن الولايات المتحدة لن تحاول فرض إرادتها على دول أخرى لتحقيق مثل هذا المستقبل ، وان المستقبل لابد ان تكون فيه الدول خالية من الإكراه أو السيطرة من قبل الدول الأكثر قوة، وأن مثل هذا المستقبل يفترض مسبقا أن الفضاء البحري والجوي والخارجي الدولي سيظل حراً ومتاحاً لمنفعة الجميع".

وشدد على ضرورة التعاون الدولي والذي يتطلب إجراءات منسقة متعددة الأطراف..داعياً الجميع الى الالتزام باتخاذ إجراءات مناخية طموحة، إذا أردنا منع أسوأ العواقب لتغير المناخ والتغلب على الوباء الحالي..محذراً من أن التقاعس عن العمل في هذه المسألة سيؤدي إلى "نزوح كبير" لسكان الكوكب، وإلى "معارك من أجل الأرض"..مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص سيضطرون إلى مغادرة أراضيهم الأصلية، لأنهم سيجدون أنفسهم تحت مستوى سطح البحر.

واشار بايدن، الى ان الولايات المتحدة لاتسعى لصراع مع روسيا، بل تسعى لعلاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بمستقبله يتقاسم بلدانا المسؤولية الكبرى عن الاستقرار الاستراتيجي بين قضايا أخرى..مؤكداً بأن الولايات المتحدة وروسيا تتحملان المسؤولية عن الاستقرار الاستراتيجي في العالم.