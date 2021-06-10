«الصحة العالمية»: مستوى التلقيح في أوروبا ليس كافياً لتجنب عودة للوباء

كوبنهاغن- أ.ف.ب

حذّر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء «كوفيد-19»، داعية إلى تجنب تكرار «خطأ» ارتفاع الإصابات خلال صيف 2020.

وقال هانز كلوغه مدير الفرع الأوروبي للمنظمة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن «توزيع اللقاحات ما يزال بعيداً عن أن يكون كافياً لحماية المنطقة من عودة للوباء». وتأتي هذه التصريحات فيما حصل ثلاثون في المئة من سكان المنطقة على جرعة أولى من اللقاح و17 في المئة على جرعتين.