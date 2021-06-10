روسيا.. حالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا» تسجل أعلى معدل في 3 أشهر

موسكو- رويترز

أعلنت روسيا، الخميس، عن تسجيل 11699 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى عدد للإصابات اليومية منذ أواخر فبراير/شباط ما رفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و167949 حالة. وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس «كورونا» إن 383 شخصاً توفوا بالمرض، لتصل حصيلة الوفيات إلى 125278. وتُصدر هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية بيانات منفصلة، وقالت إن حوالي 270 ألف شخص توفوا لأسباب مرتبطة بـ«كوفيد-19» في الفترة من أبريل/نيسان 2020 حتى أبريل/نيسان 2021.