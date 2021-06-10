إيران تتجاوز عتبة الثلاثة ملايين إصابة بـ«كورونا»

طهران- أ.ف.ب

تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس «كورونا»، الخميس، على ما أكدت وزارة الصحة، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في نيسان/أبريل. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجّلت البلاد 12398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3,003,112 والوفيات إلى 81,672 وفقاً للأرقام الرسمية.