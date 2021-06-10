شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتجاوز عتبة الثلاثة ملايين إصابة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
10 يونيو 2021
14:54 مساء
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طهران- أ.ف.ب
تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس «كورونا»، الخميس، على ما أكدت وزارة الصحة، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في نيسان/أبريل. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجّلت البلاد 12398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3,003,112 والوفيات إلى 81,672 وفقاً للأرقام الرسمية.
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