شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المتظاهرين يجتاحون شوارع كولومبيا مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا-أ.ف.ب

احتج آلاف الأشخاص مجدداً، الأربعاء، على نظام الرئيس إيفان دوكي في كولومبيا، حيث تسببت تظاهرات حاشدة منذ نهاية نيسان/إبريل بمقتل عشرات الأشخاص فيما تراوح المفاوضات مع الحكومة مكانها. وطالب المتظاهرون الذين نزلوا إلى شوارع العديد من المدن بإنهاء القمع الذي تمارسه الشرطة وبتبني سياسات عامة أكثر توحيداً في مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء «كوفيد-19» الذي تسبب بإفقار أكثر من 42 في المئة من سكان هذا البلد البالغ عددهم 50 مليون نسمة.

وقالت صوفيا بيريكو وهي تلميذة تبلغ 15 عاماً جاءت للتظاهر مع عائلتها أمام فندق في وسط العاصمة يعقد فيه وفد من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان اجتماعاته «نحن في حاجة إلى فرص وأن يكون التعليم والصحة حقاً وليسا امتيازاً!». وأوضح البروفسور ديرنير غالفيس الذي جاء أيضاً للتظاهر: «نريد تغييراً في السياسة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية (...) فالناس ببساطة لا يستطيعون التحمل أكثر من ذلك».

وأدت الأزمة الاجتماعية التي اندلعت في 28 نيسان/إبريل ضد خطة لرفع الضرائب رغم تراجع الحكومة عنها إلى تظاهرات شبه يومية وحواجز طرق خصوصاً في جنوب غرب البلاد، وصدامات عنيفة مع الشرطة.

واستنكر المجتمع الدولي تجاوزات وانتهاكات الشرطة والتي كانت الدافع وراء زيارة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في الفترة من 6 إلى 10 حزيران/يونيو.

وأعلن الرئيس المحافظ إيفان دوكي، الأحد، إصلاحاً للشرطة يركز على احترام حقوق الإنسان، لكنه أثار انتقادات بشأن النطاق المحدود للإجراءات الموعودة.

وقتل 61 شخصاً على الأقل، من بينهم شرطيان، وفقا للسلطات وهيئة «الدفاع عن الشعب» المعنية بحماية حقوق الإنسان.