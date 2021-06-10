شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أعلى عدد وفيات بالعالم في يوم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم- وكالات:

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 174.3 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و901422 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وسجلت الهند، الخميس، زيادة قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا برصد 6148 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية إضافة إلى 94052 إصابة جديدة. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الهندية ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 29.2 مليون حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 359676 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات «معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية»، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع بواقع 3187 حالة ليصل إلى ثلاثة ملايين و709129. وكشفت البيانات عن أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 94 ليصل إلى 89585.

وقالت سلطات الصحة في الصين في بيان الخميس، إن البلاد سجلت 21 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي يوم التاسع من يونيو/حزيران.

ووفقاً للجنة الوطنية للصحة، فقد كانت ست حالات من بين الإصابات الجديدة عدوى محلية في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد. كما سجلت الصين 27 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع تسع إصابات في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة. وبحلول، الأربعاء، سجلت الصين في المجمل 91337 إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك أن البلاد سجلت 3855 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» و253 وفاة، الأربعاء. ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك إلى مليونين و441866 وبلغت الوفيات 229353 حالة في المجمل. وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 في المئة على الأقل.

