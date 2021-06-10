شكرا لقرائتكم خبر عن البيرو.. فوجيموري تطلب إلغاء 200 ألف صوت في الانتخابات الرئاسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليما- أ.ف.ب

أعلنت كيكو فوجيموري، مرشّحة اليمين الشعبوي في الانتخابات الرئاسية في البيرو، مساء الأربعاء، أنّها طلبت من المحكمة الانتخابية إلغاء 200 ألف صوت في الانتخابات التي جرت، الأحد، ويتصدّرها منافسها اليساري المتشدّد بيدرو كاستيو بفارق 74 ألف صوت.

وقالت فوجيموري خلال مؤتمر صحفي في العاصمة ليما، إنّها طلبت من المحكمة الانتخابية إلغاء نتائج الاقتراع في 802 مكتب اقتراع أي ما يعادل حوالي 200 ألف صوت.

وأظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية بعد فرز 99% من الأصوات، مساء الأربعاء، أنّ كاستيو يتصدّر الانتخابات بحصوله على 50.2% من الأصوات، في حين حصلت فوجيموري على 49.7% من الأصوات، أي أنّ الفارق بين المرشحين هو نصف نقطة مئوية أو ما يعادل 74 ألف صوت. وكانت فوجيموري قالت، الثلاثاء، إنّ هناك «سلسلة مخالفات» و«مؤشّرات على حصول تزوير»، في حين أعلن كاستيو، الأربعاء، أنّ النتيجة تؤكّد فوزه في الانتخابات.