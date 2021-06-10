إيفرتون يفاوض بينيتز

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في مفاوضات مع الإسباني رافائيل بينيتز بهدف تعيينه خليفة للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

وجاءت الخطوة بعد تعثر مفاوضات إدارة إيفرتون ومالك أكبر أسهمه فرهاد مشيري مع مدرب ولفرهامبتون السابق نونو أسبيريتو، لكنها حتماً ستشعل مزيداً من العداوة مع فريق ميرسيسايد الآخر ليفربول، الذي يعتبر بينيتز مدرب ليفربول بين عامي 2004-2010 أسطورته بعد قيادته الفريق للقب أوروبا 2005.