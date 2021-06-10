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إيفرتون يفاوض بينيتز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

10 يونيو 2021

16:07 مساء

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دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في مفاوضات مع الإسباني رافائيل بينيتز بهدف تعيينه خليفة للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب .
وجاءت الخطوة بعد تعثر مفاوضات إدارة إيفرتون ومالك أكبر أسهمه فرهاد مشيري مع مدرب ولفرهامبتون السابق نونو أسبيريتو، لكنها حتماً ستشعل مزيداً من العداوة مع فريق ميرسيسايد الآخر ، الذي يعتبر بينيتز مدرب ليفربول بين عامي 2004-2010 أسطورته بعد قيادته الفريق للقب أوروبا 2005.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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