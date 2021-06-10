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«بيتكوين» تقفز 13% وتقترب من 38 ألف دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

10 يونيو 2021

15:15 مساء

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ارتفعت عملة ، الخميس، بعد يوم من إقرار السلفادور قانونًا لاعتماد البيتكوين كعملة قانونية.
قفزت العملة المشفرة بأكثر من 13% لتتداول قرب 38 ألف دولار.
ويوم الأربعاء، أقر المشرعون في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى قانونًا جعل عملة البيتكوين قانونية. من بين أشياء أخرى، هذا يعني أنه يمكن الآن عرض الأسعار بعملة البيتكوين ويمكن دفع المساهمات الضريبية بالعملة الرقمية.
وربحت إثريوم 2.29 بالمئة لتسجل 2566.4 دولار. (وكالات)

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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