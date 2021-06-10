البواردي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، مساء الأربعاء، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة، تلبية لدعوة وزارة الدفاع، لإلقاء محاضرة في كلية الدفاع الوطني.

وأكد البواردي، عمق علاقات الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون، وحرص قيادتنا الرشيدة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار.

وأقام البواردي، مأدبة عشاء على شرف الدكتور الحجرف والوفد المرافق، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، واللواء عقاب العلي، قائد كلية الدفاع الوطني، وعدد من كبار ضباط، ومسؤولي الوزارة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون. (وام)