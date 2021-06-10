"كان راجع من المخبز".. شاب يمزق جسد عمه بسكين انتقامًا لوالده في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

تربص طالب جامعي لعمه، وانقض عليه ومزق جسده بسكين، ليسقط المجني عليه غارقًا في دمائه، بينما جرى ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، انتقامًا من المجني عليه.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، أخطارًا من اللواء أشرف عبدالسميع مساعد مدير الأمن لقطاع غرب الفيوم، بمقتل مصطفى عبد الله 40 عامًا، مدرس.

كشفت تحريات العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، تحت إشراف اللواء صبري العزب مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن مشاجرة وقعت بين والد المتهم، وشقيقه عبدالله 44 عامًا، صاحب سوبر ماركت بسبب مماطلة القتيل في دفع إيجار قطعة أرض يستأجرها من العائلة.

وأكدت التحريات، أن ابن شقيق المجني عليه ويدعى "محمد" 19 عامًا، طالب، قرر الانتقام لوالده، فأحضر سكينًا، وتربص لعمه، وانتظره خلال عودته من أحد المخابز وانقض عليه ممزقًا جسده بـ 4 طعنات تسببت في مقتله.

جرى القبض على المتهم وأخطرت نيابة أبشواي و التي تتولى التحقيق.