9 حالات غش في امتحانات جامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن عدد حالات الغش التي جرى ضبطها فى الكليات منذ بدء امتحانات نهاية العام بلغت 9 حالات، بينها 6 في كليات تكنولوجيا التعليم، و الزراعة، والخدمة الاجتماعية بمعدل حالتين لكل كلية، و 3 حالات فى كليات التجارة، والطب البيطري، والتمريض.

وأكد رئيس الجامعة على هدوء وانتظام في أعمال الامتحانات في مختلف الكليات، وسط إجراءات احترازية، فيما يواصل أفراد الأمن الإداري عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة.

كان رئيس الجامعة قد كلف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمرور على اللجان للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكيد على توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب وانتظام أعمال الامتحانات دون حدوث أية معوقات.