"جريمة تكشف خيوط أخرى".. ليلة سقوط لص المساكن بمنطقة مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بمنطقة مصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب شركة مقاولات وتوريدات – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر شرفة الشقة سكنه وسرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- 2 كاميرا تصوير) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم، أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المساكن بذات الأسلوب وأضاف بأنه قام بارتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" والاستيلاء على (طبنجة "مرخصة" وعدد من الطلقات، كاميرا تصوير)، تم بإرشاده ضبط الطبنجة المُستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن نجل خال زوجته "مقيم بمحافظة الجيزة" والذي أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة تم ضبطه.

كما تم بإرشاده ضبط باقي المسروقات المُستولى عليها من المجني عليه الثاني لدى عميله "سيئ النية" (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه..

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.