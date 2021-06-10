أكدت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عدم صحة مايتم تداوله عن استهدافها للفرقة أولى مدرع بصنعاء.
وقالت:«أن الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة، و لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية»
وأضافت:« عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي»
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: لم ننفذ أي عمليات عسكرية في محيط صنعاء خلال الفترة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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