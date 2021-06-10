التحالف‬⁩: لم ننفذ أي عمليات عسكرية في محيط صنعاء خلال الفترة الماضية

أكدت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عدم صحة مايتم تداوله عن استهدافها للفرقة أولى مدرع بصنعاء.

وقالت:«أن الأنباء الواردة باستهدافنا للفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة، و لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية»

وأضافت:« عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي»