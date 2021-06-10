انطلاق مؤتمر المصالحة بين باكستان وأفغانستان في مكة

انطلق - برعاية ودعم من المملكة- مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكة. ويهدف المؤتمر إلى إيقاف الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4 عقود



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