نتنياهو يفقد أمل البقاء في السلطة ولن يستطيع منع تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ الإخباري الإسرائيلي، إن حزب الليكود يرى أنه لا توجد وسيلة لمنع المصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي ستؤدي إلى الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في تقرير نشره الموقع: ”أشار ميكي زوهار، رئيس التحالف الحكومي المنتهية ولايته، إلى أنه لا يعتقد بأن رئيس الوزراء نتنياهو يستطيع منع خصومه من تشكيل الحكومة، التي ستؤدي إلى الإطاحة به من منصبه“.

وأشار التقرير إلى أن زوهار رد على سؤال حول ما إذا كان لدى نتنياهو أو حزب الليكود أي خدع سياسية يستطيعان من خلالها عرقلة تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد الذي يقوده نفتالي بينيت ويائير لابيد قائلا: ”لا أعتقد ذلك.. زعيم حزب أمل جديد، جدعون ساعر، مضى قدما في طريقه، ولم يعد بإمكانه التراجع الآن“.

وأضاف زوهار: ”يدرك بينيت أنه سوف يفقد كل أنصاره إذا واجه الناخبين مرة أخرى في جولة انتخابية جديدة، أما جدعون ساعر فقد تخلى تماما عن فكره اليميني من الانتقام من نتنياهو، وبالتالي فإنني لا أرى أي فرصة لتغيير المسار في اللحظات الأخيرة.. اتخذوا قرارهم بالإطاحة بنتنياهو، ودفعوا ثمنا باهظا مقابل ذلك“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تعهد بإسقاط “حكومة التغيير” الذي يسعى المعسكر المعارض له إلى تشكيلها لن تستطيع ضمان مصالح الدولة العبرية.

وشدد نتنياهو على أن الحكومة القادمة هي حكومة يسار تشكل خطرا على إسرائيل، وتعهد بإسقاطها في أسرع وقت ممكن في حال تشكيلها.

وقال رئيس الوزراء الحالي إن حكومة يسارية لن تستطيع مواجهة المخاطر الناجمة عن قطاع غزة أو قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق إسرائيل ولن تتمكن من منع إيران من الحصول على ترسانة نووية.

ووجه نتنياهو نداء إلى أعضاء في حزبي “يمينا” و”الأمل الجديد” اليمينيين المنتمين إلى “معسكر التغيير”، داعيا إياهم إلى تثبيت مواقفهم والتصويت ضد الحكومة الجديدة.