اليوم.. تجاوز إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت إيران عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا الخميس، فيما واصلت الإصابات والوفيات اليومية الانخفاض بعدما بلغت ذروتها في أبريل/نيسان.



وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجّلت البلاد 12.398 إصابة و153 وفاة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 3.003.112 والوفيات إلى 81.672 وفقاً للأرقام الرسمية.

وأظهر إحصاء وفقا لـ"رويترز" أن أكثر من 174.3 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و901422.