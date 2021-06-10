الإمارات ومصر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

التقى الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني المصري، في مقر وزارة الطيران المدني بالقاهرة، وذلك بحضور سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري.



وأكد وزير الطيران المدني المصري - خلال اللقاء - على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين ودولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال النقل الجوي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، وجهود البلدين لدعم وتنشيط الحركة الجوية، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.